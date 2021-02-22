'Fenerbahçe, Ömer Faruk için yeniden harekete geçti'

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve Avrupa'ya gideceği konuşulan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz için sıcak bir gelişme yaşandı.



İtalyan basını, İtalyan ekiplerinin de peşine düştüğü Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yaptığını ve oyuncuyu kulüpte tutmak için görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.



Öte yandan Avrupa'dan Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart'ın da 17 yaşındaki oyuncu için ilgisini sıcak tuttuğu kaydedildi.



KAPTANLIK BANDINI TAKMIŞTI



Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz'ın üstünde ayrı durmuştu.



Onun da etkisiyle Fenerbahçe'de Ömer Faruk, 2'si 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya'daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.



EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?



"Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında en genç kaptan olarak Ömer Faruk yazacak. Verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."



