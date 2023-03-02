Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Leicester City

Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Mahmoud Dahoud ile ilgilenen Fenerbahçe'nin dışında Leicester City de oyuncu ile ilgilenmeye başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Leicester City
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02 Mart 2023 12:45
Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund, 6 yıldır takımda forma giyen Mahmoud Dahoud ile sözleşme uzatmama kararı aldı.

Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Almanya ve Suriye vatandaşlığı bulunan oyuncuya bu kararı bildirdi ve kendisine kulüp bulmasını istedi. Fenerbahçe ile transferde adı geçen 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili İngiliz basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Ada basınına göre; Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Mahmoud Dahoud'u sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Dortmund'da toplam 137 maça çıkan futbolcu 5 gol 16 asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçe'nin takip ettiği Suriyeli futbolcu, Dortmund'da bu sezon 6 maçta 281 dakika süre alabildi.



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