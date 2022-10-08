Fenerbahçe'de perşembenin yıldızları hiç kuşkusuz Diego Rossi ile Emre Mor'du...



Rossi iki golün de hazırlayıcısı olurken, bu sezonki asist sayısını 7'ye çıkardı. Bir topu direkten dönen Emre Mor ise oyunda kaldığı sürede çalımları ve driplingleri ile AEK Larnaca savunmasının 'ayarlarını' bozdu.



"FUTBOL BANA BİR ŞEYLER GERİ VERİYOR"



Taraftarın ayakta alkışladığı Mor, "Son 2 sezonda, daha önce çıktığım seviyeye geri dönmek için çok çalıştım. Sanırım futbol şimdi bana bir şeyler geri veriyor. Oynadığım oyundan keyif alıyorum ve gelişmeye devam etmek istiyorum. Her zaman geliştirecek şeyler var" diye konuştu.



