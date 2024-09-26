Fenerbahçe'nin rakibi beraberliğe razı oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden Danimarka takımlarından Midtjylland, Alman ekibi Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

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Fenerbahçe'nin rakibi beraberliğe razı oldu!
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26 Eylül 2024 00:07
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden Danimarka takımlarından Midtjylland, Alman ekibi Hoffenheim'ı ağırladı. Mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Midtjylland'ın golünü 42. dakikada Dario Osorio kaydetti. Hoffenheim'ın golü 89. dakikada Max Moerstedt'ten geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland bir sonraki hafta Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Hoffenheim, Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

Öte yandan Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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