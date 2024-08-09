Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.Geçtiğimiz sezon ilk 10 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 8 maçlık rekoru geliştirerek ünvanını korudu.DEPLASMANDA GALİBİYET REKORULig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin.Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride, üst üste 12 maç kazanarak Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu eline geçirdi.Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru da Fenerbahçe'de.Sarı-lacivertliler 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.Ligde en az gol yiyerek şampiyon olmak ünvanı da Fenerbahçe'ye ait.Sarı-lacivertli takım, 1969-1970 sezonundan kalesinde 6 gol görerek şampiyon olmayı başarmıştı.Sarı-lacivertliler, en iyi ilk yarı performansına da 2005-2006 sezonunda 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlikle imza koydu.Öte yandan, lig tarihinin bir sezonda en iyi averaja sahip takımı, 1988-1989 sezonunu artı 76 averajla kapatan sarı-lacivertliler oldu.Lig tarihinde sezonun son haftasına puan cetvelinde lider girip de şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe olarak kayıtlarda yer alıyor.Sarı-lacivertli takım, 34. ve son haftalarda 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonluk kupalarını kaptırdı.