Fenerbahçe'nin golcüleri, Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi

Fenerbahçe'yi 2 farklı geriye düştüğü maçta forvetleri taşıdı. Edin Dzeko'nun golleri ve Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu Kadıköy'ü coşturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin golcüleri, Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi
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03 Şubat 2025 10:40
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında forvetleriyle galibiyete ilerledi.

Sarı-Lacivertliler ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü mücadelede Edin Dzeko'nun penaltısıyla ikinci yarıya bir farkla girdi, umutlarını yeşertti.

İkinci devrede kurulan müthiş baskı sonucunda Dzeko, golüyle yeniden sahneye çıktı. Youssef En-Nesyri'nin de artık klasikleşen enfes kafa golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.

Kanarya, bir kez daha forvetleriyle 3 puana uzandı. Sarı-Lacivertli takım, Göztepe maçından sonra Çaykur Rize önünde de 3 golü galibiyet aldı.

FORVETLERİN MÜTHİŞ SERİSİ

Edin Dzeko dün akşam 2 kez ağları sarsarak bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 12'ye yükseltti. Dzeko geçen sezon ligde 20 gole ulaşırken, bu sezon 22 haftada 12 gole ulaştı.

Son hafların formda yıldızı En-Nesyri ise dün akşamki kafa golüyle beraber Süper Lig'de 13. kez sevindi.

Faslı forvet; oynadığı son 7 lig maçında rakip filelere tam 10 gol gönderdi. Öte yandan En-Nesyri; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 32 resmi maça çıkarken 18 gole ulaştı ve böylece kariyerinin en iyi dönemini yakaladı. 

 
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