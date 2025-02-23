Fenerbahçe'nin derbide büyük kozu: Dzeko

Fenerbahçe, sorunlu Galatasaray savunmasını kaptanı ile dağıtmaya çalışacak. Dzeko'nun geçiş oyunlarındaki etkili pasları Mourinho'nun derbide en büyük kozu olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin derbide büyük kozu: Dzeko
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23 Şubat 2025 10:26
Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin silahı Edin Dzeko olacak.

Sarı lacivertliler, Sarı-Kırmızılılar'ın sorunlu defans hattını kaptanı ile dağıtmayı amaçlıyor. Mourinho'nun Dzeko ile yakından ilgilendiği ve taktiği onun üzerine kurduğu gelen bilgiler arasında...

'BAĞLANTI'YI DZEKO YAPACAK

Kaptan derbide arkadaşlarına pas dağıtacak. Bunun sonunca bağlantı oyununda Cimbom kalesi üzerinde baskı yaratılacak.

BU SEZON LİGDE 12 GOLÜ VAR

Sarı-Lacivertliler'in 39 yaşındaki yıldızı 3-0 kazanılan Anderlecht maçıyla bu sezon 19. golünü atmıştı.

Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol kaydetti. 


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