Fenerbahçe'nin derbide büyük kozu: Dzeko

Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin silahı Edin Dzeko olacak.
Sarı lacivertliler, Sarı-Kırmızılılar'ın sorunlu defans hattını kaptanı ile dağıtmayı amaçlıyor. Mourinho'nun Dzeko ile yakından ilgilendiği ve taktiği onun üzerine kurduğu gelen bilgiler arasında...
'BAĞLANTI'YI DZEKO YAPACAK
Kaptan derbide arkadaşlarına pas dağıtacak. Bunun sonunca bağlantı oyununda Cimbom kalesi üzerinde baskı yaratılacak.
BU SEZON LİGDE 12 GOLÜ VAR
Sarı-Lacivertliler'in 39 yaşındaki yıldızı 3-0 kazanılan Anderlecht maçıyla bu sezon 19. golünü atmıştı.
Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol kaydetti.
Sarı lacivertliler, Sarı-Kırmızılılar'ın sorunlu defans hattını kaptanı ile dağıtmayı amaçlıyor. Mourinho'nun Dzeko ile yakından ilgilendiği ve taktiği onun üzerine kurduğu gelen bilgiler arasında...
'BAĞLANTI'YI DZEKO YAPACAK
Kaptan derbide arkadaşlarına pas dağıtacak. Bunun sonunca bağlantı oyununda Cimbom kalesi üzerinde baskı yaratılacak.
BU SEZON LİGDE 12 GOLÜ VAR
Sarı-Lacivertliler'in 39 yaşındaki yıldızı 3-0 kazanılan Anderlecht maçıyla bu sezon 19. golünü atmıştı.
Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol kaydetti.
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