Fenerbahçe'nin derbi hezimeti !

Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkartırken derbilerde de etkisiz bir performans göstererek hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 4 maçta da yüzü gülmedi.
Beşiktaş'la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de öne geçtiği maçta 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenildi.
Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Kanarya, Deplasmanda da aynı skorla kaybetti.
Fenerbahçe, 4 karşılaşmada hanesine sadece 1 puan yazdırdı.
Beşiktaş'la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de öne geçtiği maçta 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenildi.
Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Kanarya, Deplasmanda da aynı skorla kaybetti.
Fenerbahçe, 4 karşılaşmada hanesine sadece 1 puan yazdırdı.
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