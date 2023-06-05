Fenerbahçe'nin derbi hezimeti !

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin derbi hezimeti !
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05 Haziran 2023 11:07
Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkartırken derbilerde de etkisiz bir performans göstererek hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 4 maçta da  yüzü gülmedi. 

Beşiktaş'la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de öne geçtiği maçta 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenildi.

Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Kanarya, Deplasmanda da aynı skorla kaybetti.

Fenerbahçe, 4 karşılaşmada hanesine sadece 1 puan yazdırdı.
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