Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'ın sakatlık raporu

Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro ve Toby Collyer maçta forma giyemeyecek.



Son oynanan Brentford maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınan Matthijs de Ligt ise Fenerbahçe maçında sahada yer alabilecek.



Öte yandan Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes ise kırmızı kart cezası sebebiyle maçta forma giyemeyecek.













