UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Manchester United'da sakat oyuncuların durumları belli oldu.
İngiliz devinde uzun süreli sakatlıkları bulunan; Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro ve Toby Collyer maçta forma giyemeyecek.
Son oynanan Brentford maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınan Matthijs de Ligt ise Fenerbahçe maçında sahada yer alabilecek.
Öte yandan Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes ise kırmızı kart cezası sebebiyle maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'ın sakatlık raporu
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Manchester United'da sakat oyuncuların durumları belli oldu.
21 Ekim 2024 13:31
Fenerbahçe
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