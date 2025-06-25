Fenerbahçe'de muhalif kanat erken seçim için imza toplama karar almıştı. İmzaların son durumu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
HİÇ İMZA TESLİM EDİLMEDİ
Ekol TV'nin haberine göre, Fenerbahçe Kulübü'ne bugün, yarın ve cuma günü verilmesi beklenen imzaların blok halinde pazartesi günü verileceği belirtildi.
Yönetim tarafından kulüpte görevlendirilen 5 kişi bugün imzaların tasnifi için bekledi ama şu ana kadar hiç imza teslim edilmedi.
HİÇ İMZA TESLİM EDİLMEDİ
Ekol TV'nin haberine göre, Fenerbahçe Kulübü'ne bugün, yarın ve cuma günü verilmesi beklenen imzaların blok halinde pazartesi günü verileceği belirtildi.
Yönetim tarafından kulüpte görevlendirilen 5 kişi bugün imzaların tasnifi için bekledi ama şu ana kadar hiç imza teslim edilmedi.
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