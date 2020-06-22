Fenerbahçe, sezona şampiyon olup 4. yıldızı takma parolasıyla başladı. İşler yolunda da gidiyordu. Ancak 20. haftadaki Trabzonspor yenilgisiyle birlikte işler değişti. Ligde tam 7 maç kazanamayan Sarı-Lacivertliler önce şampiyonluk yarışına havlu attı.Ardından Şampiyonlar Ligi potasının da uzağında kaldı. Kanarya için elde kalan tek şey Türkiye Kupası'ydı. Kupa'nın kazanılması, Avrupa Ligi'ne doğrudan bilet anlamına geliyordu. Ama yine bir Trabzon yenilgisiyle kupa da hayal oldu.Fenerbahçe için artık Avrupa'ya gitmenin tek yolu, ligde ilk 4'e girmek. Trabzonspor kupayı kazanırsa, 5. sıradaki takım da Avrupa Ligi vizesi alacak. Ancak Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa karşısında aldığı yenilgiyle 5. Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düştü. Hayal kırıklıklarıyla dolu geçen sezonda en azından Avrupa Ligi bileti elde etme hayalleri de yavaş yavaş bitiyor.