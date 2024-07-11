Fenerbahçe için geliyor: En-Nesyri

Lewandowski ve Morata isimlerinin ardından Sevilla'dan Faslı Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin, golcü futbolcuyu gelecek hafta Türkiye'ye getireceği öne sürüldü.
İngiliz Tribal Football'da yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladığı Faslı forveti önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek ve tarafl ar arasındaki imzalar atılacak.
Nesyri'nin; Kanarya'nın bu sezon Çağlar ve Krunic transferlerinin ardından imza attırdığı 3'üncü isim olması bekleniyor.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK
Öte yandan Mourinho'nun liste başı olması sebebiyle yönetimin büyük çaba gösterdiği En-Nesyri için Kanarya'nın 20 milyon euro civarı bir bonservis ödemesi öngörülürken; bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde 27'lik golcü, Türk futbolunun bonservisine en çok ücret ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.
27 yaşındaki santrfor ile Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra S.Arabistan Pro Ligi'nin yeni ekibi Al Qadsiah da ilgileniyor.
İngiliz Tribal Football'da yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladığı Faslı forveti önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek ve tarafl ar arasındaki imzalar atılacak.
Nesyri'nin; Kanarya'nın bu sezon Çağlar ve Krunic transferlerinin ardından imza attırdığı 3'üncü isim olması bekleniyor.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK
Öte yandan Mourinho'nun liste başı olması sebebiyle yönetimin büyük çaba gösterdiği En-Nesyri için Kanarya'nın 20 milyon euro civarı bir bonservis ödemesi öngörülürken; bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde 27'lik golcü, Türk futbolunun bonservisine en çok ücret ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.
27 yaşındaki santrfor ile Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra S.Arabistan Pro Ligi'nin yeni ekibi Al Qadsiah da ilgileniyor.