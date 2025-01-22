Fenerbahçe için Bazoumana Toure iddiası!

Fenerbahçe'nin İsveç ekibi Hammarby'nin 18 yaşındaki kanat forveti Bazoumana Toure için harekete geçtiği belirtildi.

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Fenerbahçe için Bazoumana Toure iddiası!
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22 Ocak 2025 09:51
Son güncelleme 22 Ocak 2025 09:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İddiaya göre San-Lacivertliler, İsveç Ligi ekibi Hammarby'nin 18 yaşındaki kanat forveti Bazoumana Toure'nin transferi için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN İSTENEN RAKAM

İsveç ekibinin Toure'nin transferi için 10 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun özel ilgisi ve oyuncunun potansiyeline olan inancıyla bu bedeli karşılamaya hazır olduğu da iddialar arasında.

Eğer transfer gerçekleşirse bu rakam, İsveç Ligi tarihindeki en yüksek transfer bedeli olacak. Toure, Hammarby'de geçirdiği sezonda 23 lig maçına çıktı 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncu, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı'nda da boy gösteriyor. Öte yandan iddialara göre, 18 yaşındaki kanat forvet için Celtic ve Brighton gibi ekipler de devrede.  

 
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