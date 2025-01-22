Fenerbahçe için Bazoumana Toure iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi.
İddiaya göre San-Lacivertliler, İsveç Ligi ekibi Hammarby'nin 18 yaşındaki kanat forveti Bazoumana Toure'nin transferi için harekete geçti.
FENERBAHÇE'DEN İSTENEN RAKAM
İsveç ekibinin Toure'nin transferi için 10 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun özel ilgisi ve oyuncunun potansiyeline olan inancıyla bu bedeli karşılamaya hazır olduğu da iddialar arasında.
Eğer transfer gerçekleşirse bu rakam, İsveç Ligi tarihindeki en yüksek transfer bedeli olacak. Toure, Hammarby'de geçirdiği sezonda 23 lig maçına çıktı 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Genç oyuncu, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı'nda da boy gösteriyor. Öte yandan iddialara göre, 18 yaşındaki kanat forvet için Celtic ve Brighton gibi ekipler de devrede.
İddiaya göre San-Lacivertliler, İsveç Ligi ekibi Hammarby'nin 18 yaşındaki kanat forveti Bazoumana Toure'nin transferi için harekete geçti.
FENERBAHÇE'DEN İSTENEN RAKAM
İsveç ekibinin Toure'nin transferi için 10 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun özel ilgisi ve oyuncunun potansiyeline olan inancıyla bu bedeli karşılamaya hazır olduğu da iddialar arasında.
Eğer transfer gerçekleşirse bu rakam, İsveç Ligi tarihindeki en yüksek transfer bedeli olacak. Toure, Hammarby'de geçirdiği sezonda 23 lig maçına çıktı 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Genç oyuncu, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı'nda da boy gösteriyor. Öte yandan iddialara göre, 18 yaşındaki kanat forvet için Celtic ve Brighton gibi ekipler de devrede.