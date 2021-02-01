Fenerbahçe, Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kirayaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe, Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2021 14:01
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 1,5 sezonluğuna İnegölspor'a kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir." denildi.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için