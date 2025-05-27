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Fenerbahçe, Grealish için devrede!

Manchester City'nin İngiliz yıldızı Jack Grealish ile ilgili takımdan ayrılacağı iddiaları artmıştı. Teknik direktör Pep Guardiola'nın, Grealish'e kapıyı gösterdiği iddia edildi. Fenerbahçe, devreye girdi.

calendar 27 Mayıs 2025 09:11
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Grealish için devrede!
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Jack Grealish için takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar son dönemde artmıştı. Mavi-beyazlıların menajeri Pep Guardiola, özellikle bu sezon adeta 29 yaşındaki oyuncunun üzerini çizdi.

KAPIYI GÖSTERDİ

Dünyaca ünlü teknik adam, ligin son maçı olan Fulham karşılaşmasında öğrencisini kadroya almadı. Guardiola, mücadelenin sonunda Jack Grealish ile ilgili soruya verdiği yanıtla adeta kendisine kapıyı gösterdi.

"OYNAMAYA İHTİYACI VAR"

İspanyol çalıştırıcı, "O, inanılmaz bir oyuncu. Her 3 günde bir maç oynaması gereken bir futbolcu. Ancak bu sezon ve geçen sezon bu gerçekleşmedi. Oynamaya ihtiyacı var. Bizde mi kalacak yoksa ayrılarak başka bir yerde bunu gerçekleştirecek mi? Bunun cevabını Jack ve menajeri verecek. Onu isteyen ve onun için savaşan bendim. Ancak geleceği konusunda iş Begiristain (Futbol direktörü), Viana (Sportif direktör) ve oyuncunun menajerine düşüyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ VAR

Jack Grealish konusunda özellikle Türkiye'den Fenerbahçe'nin ilgisi gündeme gelmişti.

MOURINHO FAKTÖRÜ

İngiliz basını, Mourinho'lu Fenerbahçe'nin Grealish'in yeni adreslerinden biri olabileceğini yazmıştı.

BAŞKA SEÇENEKLER DE VARDI AMA...

Grealish için Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan da seçenekler arasındaydı ancak İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması nedeniyle bu ihtimal ortadan kalktı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester City ile bu sezon 32 maça çıkan İngiliz oyuncu, 3 gol atarken 5 de asist yaptı. 


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