12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Fenerbahçe, Feyenoord heyetini yemekte ağırladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde Fenerbahçe, rakibi Feyenoord'un yöneticilerini dostluk yemeğinde ağırladı. Gecede karşılıklı hediye takdimleriyle dostluk mesajları verildi.

calendar 12 Ağustos 2025 00:21 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 00:23
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Hollanda ekibinin yöneticilerini yemekte ağırladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dostluk yemeğine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan vekili Sertaç Komsuoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş ve Rıfat Perahya, Feyenoord Başkanı Toon van Bodegom, kulüp CEO'su Dennis te Kloese, finans direktörü Pieter Smorenburg, hukuk danışmanı Joris van Benthem, her iki kulüpte de forma giyen eski futbolcu Pierre van Hooijdonk ile UEFA delegesi Filip Popovski katıldı.

Dostluk yemeğinin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
