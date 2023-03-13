Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik transfer planları içinde yer alan isimlerden birisi de Milan van Ewijk...



Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, sağ beke alternatif olarak düşünülüyor. Talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığında resmi hamle yapılması ihtimali yüksek görülüyor...



Hollanda'dan Telegraaf gazetesi, genç futbolcu için PSV Eindhoven'in de transferde nabız yoklamaya başladığını yazdı. Haberde gelecek sezon için uygun bütçeli oyunculara yönelen PSV'nin yetenekli futbolcu için kulübüne fiyat sorduğu belirtildi.



Portekiz'den Sporting'in de Van Ewijk ile ilgilendiği ifade edildi.



MILAN VAN EWIJK KİMDİR?



Feyenoord altyapısında yetişen, Excelsior'da profesyonel kariyerine adım atan Milan Van Ewijk, ADO Den Haag, SC Cambuur ve Heerenveen'de forma giydi. Bugüne kadar 152 maça çıkan oyuncu, 9 gol kaydetti; 13 asist gerçekleştirdi. Hollanda U-21 Takımı'nda 4 kez yer aldı.



