Fenerbahçe, Elizabeth Williams'ı yeniden transfer etti!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, pota altı oyuncusu Elizabeth Williams'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Elizabeth Williams'ı yeniden transfer etti!
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11 Eylül 2021 17:57
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Elizabeth Williams'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD ve Nijerya vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki basketbolcunun ekim ayından önce takıma katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Atlanta Dream'de forma giyen Williams'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda sergilediği performansla sarı-lacivertli takıma önemli katkı sağladığı kaydedildi.


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