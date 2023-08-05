Fenerbahçe, bir süredir transfer gündeminde yer alan Karl-Toko Ekambi ile son kez masaya oturuyor.
SON GÖRÜŞME YAPILACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu tarafı bugün son bir kez görüşecek.
TRANSFER NETLİK KAZANACAK
Fenerbahçe, Ekambi'nin transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertli takım, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan ve maaş beklentisi yüksek olan 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerine devam ediyordu. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferinin netlik kazanması bekleniyor.
KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
Sol kanatta ve santrforda görev yapabilen Karl Toko Ekambi, kariyerinde; Paris FC, Sochaux, Angers, Villarreal, Lyon ve Rennes formaları giydi.
SON GÖRÜŞME YAPILACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu tarafı bugün son bir kez görüşecek.
TRANSFER NETLİK KAZANACAK
Fenerbahçe, Ekambi'nin transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertli takım, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan ve maaş beklentisi yüksek olan 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerine devam ediyordu. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferinin netlik kazanması bekleniyor.
KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
Sol kanatta ve santrforda görev yapabilen Karl Toko Ekambi, kariyerinde; Paris FC, Sochaux, Angers, Villarreal, Lyon ve Rennes formaları giydi.