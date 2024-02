Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularında hedef yeni rekorlar

Artvin Hopa'dan yola çıkıp 10 gün 2 saat 47 dakikalık sürede rüzgar gücüyle Hatay'ın İskenderun ilçesine vararak Türkiye turu rekorunu kıran Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, rekoru ve hedeflerini anlattı.



Kalamış'ta AA muhabirinin sorularını yanıtlayan sporcular Ateş Çınar, Doğukan Kandemir, Evren Koncagül ve Barış Koncagül, kırdıkları rekorun örnek olmasını istediklerini vurguladı.



Hedeflerinin 10 günlük sürede bunu başarmak olduğunu söyleyen Ateş Çınar, bir önceki rekoru 34 saat geliştirdiklerini vurguladı.



Muhteşem bir duygu yaşadıklarını, Türkiye'nin etrafını dönerek duygusal bir rota çizdiklerini dile getiren Çınar, "Ülkemizin etrafını rüzgar gücüyle 4 çocukluk arkadaşı olarak gezdik. Arkamızda Fenerbahçe Doğuş'un desteğiyle gezdik. İlk kez bir spor kulübünün sporcuları rekor denemesi yaptı. Daha önce bireysel yapılan işlerdi bunlar. Biz bunu kulüp sporcuları olarak hayal ettik ve başardık. Çok mutluyduk, çok eğlendik. Tabii ki heyecan dolu anlarımız oldu ama tekneden indiğimizde hepimizin yüzleri gülüyordu ve rekor kırmanın gururunu yaşıyorduk." açıklamasını yaptı.



Fenerbahçe'nin en büyük farkının spor kulübü olması ve her branşta zirveye oynaması olduğunun altını çizen Çınar, şöyle devam etti:



"Biz dünyanın en büyük spor kulübü olduğumuzu iddia ediyoruz çünkü özellikle yelken branşında dünya çapında kazandığımız derecelerle bunu kanıtlıyoruz. Son 5 yılda 4 Dünya Şampiyonası madalyası kazandık. Bu da Doğuş Grubu'nun desteğiyle bu noktaya geldi. Bu şubeler daha önce de vardı ama bu birliktelik durumu apayrı bir yere götürdü. Biz bu işe 'Cesaretimiz Doğuştan' diyerek başladık. Hem arkadaşlığımız hem de cesaretimizle rekoru kıracağımıza inandık. Başkanımız Ali Koç da bize inandı, Doğuş Grubu da bize inandı ve başardık."



Olimpiyatlar hakkında da konuşan Ateş Çınar, şunları söyledi:



"Olimpiyatlar Paris'te olacak, yelken branşı da Marsilya'da olacak. Ben son 4 olimpiyatta vardım, Pekin, Londra, Rio ve Japonya'da yer aldım. Biz her zaman farklı bir yerde oluyoruz, buna alışkınız. Yelken için hazırız. Kulüp olarak Türkiye'deki olimpik sporun yüzde 75'ine sahibiz. Şu anda 1 kotayı garantiledik. Nisan ayının sonuna kadar 4 kota daha var. Fenerbahçe ile Doğuş birlikteliğinin başlama amacı aslında olimpiyat madalyası kazanmaktı. Türkiye tarihinde böyle bir madalya yok. En büyük hayalimiz olimpiyat madalyası. Bu yolda giderken de herkes olimpiyat sporcusu olmayacağı için gençlere alternatif seçenekler de sunmak adına bu tür rekor denemeleri, off-shore yelkenciliği gibi şeyler çıkarıyoruz ortaya. Off-shore yelkenciliğinin 2028 yılından sonra olimpik olma durumu da var. Bir yandan da bunun altyapısını hazırlıyoruz. Biz olimpiyatlara hazırlanıyoruz, Fenerbahçe'nin kültürü, temeli bu. Doğuş Grubu'yla birlikte hayalimize ulaşmaya çalışıyoruz."



Evren Koncagül: "Biz denizdeyken karada yaşananların farkında değildik. Çok büyük bir destek olmuş"



Takımın bir diğer ismi Evren Koncagül, rota boyunca en çok zorlandıkları yerin Midilli Adası'nın batısı olduğunu ifade etti.



Teknelerinin biraz savrulduğunu, tedirgin olmalarına karşın aldıkları önlemlerle fırtınadan çıktıklarını belirten Evren Koncagül, rekor kırdıkları turun çok heyecanlı geçtiğini ve hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.



Evren Koncagül, kendilerine çok destek verildiğini de vurgulayarak "Biz denizdeyken karada yaşananların farkında değildik. Çok büyük bir destek olmuş. Telefonlardan, farklı mecralardan ulaştılar. Onların desteği olmadan yola yarım çıkmış olurduk. İyi ki yanımızdalardı. Onların desteği olmadan rekoru geliştiremezdik." ifadelerini kullandı.



Doğukan Kandemir: "Ege'ye ilk çıktığımızda Bozcaada'dan sonra girdiğimiz büyük fırtına bizi çok zorladı"



Rekor kıran ekibin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Doğukan Kandemir de Evren Koncagül gibi en zorlandıkları noktanın Bozcaada'dan sonrası olduğunu söyledi.



Fırtına uyarıları ve hava tahminleri nedeniyle fırtına bölgesine hazırlıklı girdiklerini aktaran Kandemir, "Fırtınanın içinde 1 saat durduktan sonra daha fazla dayanamayıp Çeşme'ye doğru yön değiştirdik. Fiziki olarak en büyük zorluk buydu. En güzel kısmı ise 10 gün boyunca 4 kişi 10 metrelik teknenin içindeydik, bir kez bile tartışmadık. Birbirimize ses yükseltme ya da saygısızlık gibi bir durum olmadı, beni en çok mutlu eden bu oldu." diye konuştu.



Kandemir hedefleri geliştirmek için arayışta olduklarını da belirterek, şunları kaydetti:



"Off-shore sınıfta bu ilk kez yapıldı. Türkiye'de bunu yapmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bir yandan da daha çok ses getirecek ne olabilir diye araştırma yaptık. Bunu Akdeniz'e taşımak, okyanusa taşımak ya da dünya çevresinde dönmek gibi mecralara taşımak mümkün mü, ya da ne kadar gerçekçi diye araştırma içindeyiz. Çok zaman geçmeden bununla ilgili bir hedef koyarak kısa zamanda herkesle paylaşacağız."



Barış Koncagül: "Bu rekor denemelerinin artması gerekiyor"



Çok güzel bir süreç geçirdiklerini, karaya çıktıktan sonra yaşadıkları deneyimleri anlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Barış Koncagül ise "Şu anda daha rahat olduğumuz için gülen yüzlerle bunu konuşuyoruz. Değeri paha biçilemez." diye konuştu.



Rekor denemesinin başkaları tarafından denenmesini istediklerini de söyleyen Barış Koncagül, şöyle devam etti:



"Bu sürecin yayılması gerekiyor, bu rekor denemelerinin artması gerekiyor. Rakip olması da seviyeyi yukarıya çekecektir. Deneme sayısının artması bizi mutlu edip, yeni projelere yönelmemize teşvik eder. Biz tabii şu anda sadece denizde olanları konuşuyoruz ama bir de kara ekibimiz ve sponsorlarımız vardı. Fenerbahçe ve Doğuş çalışanları hem bire bir bizlere ulaşarak hem de sosyal medyadan çok güzel destek verdi. Herkes süreci çok sahiplendi ve bence en anlamlı olan da bu oldu. Dolayısıyla onlara buradan teşekkür ediyoruz."



Son olarak Fenerbahçe Doğuş Yelken'in hedeflerinden bahseden Barış Koncagül, şunları söyledi.



"Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak en büyük hedeflerimizden birisi genç arkadaşlarımızı bu spora yöneltmek. Akabinde de yapabilecekleri süre boyunca desteklerimizle onların seviyelerini yurt dışı arenasında yükseltmek. Hareketli salma sınıflarda hemen hemen her sınıfta aktifiz ama yat sınıfında henüz potansiyele ulaşamadık. Hareketli salmada yarışırken yata geçişlerde hayaller değişebiliyor. Biz burada genç sporcu arkadaşlarımıza alternatif hayal kurdurmak istedik. Yat sınıfında da böyle alternatifler olduğunu, uluslararası mecralarda da ses getirebilecek deneyimler yaşayabileceklerini göstermek istedik. Bence şu an için etkisi çok güzel görünüyor. Yazılı olarak tüzük hazırlık sürecinden geçiyoruz. Gerçek anlamda güvenliği de ön planda tutup, onları da korkutmayacak bir platform hazırlamak istiyoruz. Dolayısıyla en büyük hedeflerimiz gençlerin yata geçişlerini artırabilmekti. Umuyorum ki kısa zamanda daha fazla Fenerbahçe Doğuş sporcusunu göreceksiniz."