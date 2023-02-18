Fenerbahçe'den transferde sürpriz atak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lucas Moura, Anthony Martial ve Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den transferde sürpriz atak
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18 Şubat 2023 10:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Premier Lig devlerinde forma giyen 3 yıldızı gündemine aldı.

Transfer döneminin uzatılmasının ardından Fenerbahçe'de son günlerde Pierre- Emerick Aubameyang ismi gündemdeydi. Gabonlu yıldızın maaşı konusunda Chelsea ile pazarlıklar sürüyor.

HEDEF KÜSKÜN YILDIZLAR: MARTIAL-LUCAS MOURA

Diğer yandan transferin bir kez daha uzama ihtimali bulunurken, yönetimin Aubameyang gibi takımlarında 'küskün' olan iki yıldız için de devreye girdiği iddia edildi. Bu isimler, Manchester United forması giyen Antony Martial ve Tottenham'lı Lucas Moura... Sarı-Lacivertliler'in iki oyuncunun durumunu araştırmaya başladığı öne sürüldü.

MOURA BEDELSİZ GELEBİLİR

Lucas'ın adı Galatasaray ile de anılmıştı. Tottenham, Sambacı'ya yeni sözleşme teklif etmeme kararı aldı. Forma şansı bulamayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonunda boşa çıkacak. Fenerbahçe'nin Lucas Moura ile anlaşma sağlaması halinde, İngiliz devinin bedelsiz olarak transfere onay verme ihtimali bulunuyor. Yönetimin Brezilyalı yıldızla temsilcisi olan şirketle temas kurduğu ve ilgiyi ilettiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler'in Lucas'ı ikna etmek için, Tottenham'dan bedelsiz gelmesi halinde sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemeyi önereceği belirtildi. Jorge Jesus'un, Sambacı'ya sıcak baktığı ve transferini çok istediği iddia edildi.

MARTIAL SON SEÇENEK

Anthony Martial, bu sezon fazla şans bulamıyor. Ancak bunda yaşadığı sakatlıkların da etkisi var. Şu anda da kalçasından yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle formasından uzak kalan Fransız hücum oyuncusu için menajerler aracılığıyla temas kurulduğu kaydedildi. Ancak sakatlık sorunu nedeniyle Martial'ın son seçenek olarak listede yer aldığı kaydedildi.

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