Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonuyla ilgili açılan bir pankart üzerine paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2021 18:52
Trabzonspor Kulübü'nün genel kurulunda "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartının açılmasının ardından Fenerbahçe'den paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!"" ifadeleri kullandıldı.

Fenerbahçe taraftarları, bu paylaşımın altına kısa sürede binlerce yorum yazdı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.