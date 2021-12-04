Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme

Trabzonspor Kulübü'nün genel kurulunda "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartının açılmasının ardından Fenerbahçe'den paylaşım geldi.



Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!"" ifadeleri kullandıldı.



Fenerbahçe taraftarları, bu paylaşımın altına kısa sürede binlerce yorum yazdı.





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