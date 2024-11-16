Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertler bu transfer için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer için Talisca ve 30 yaşındaki futbolcunun kulübü Al Nassr ile görüşmelerde bulunuyor.
12 MİLYON EURO
Anderson Talisca, Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe, takım içinde maaş dengesini bozmadan bu rakamı karşılayabilirse Brezilyalı yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Talisca da Fenerbahçe'nin hamlesine ve bu görüşmelere sıcak bakıyor.
AL NASSR PERFORMANSI
Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
2021 yılından bu yana Al Nassr'da oynayan Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer için Talisca ve 30 yaşındaki futbolcunun kulübü Al Nassr ile görüşmelerde bulunuyor.
12 MİLYON EURO
Anderson Talisca, Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe, takım içinde maaş dengesini bozmadan bu rakamı karşılayabilirse Brezilyalı yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Talisca da Fenerbahçe'nin hamlesine ve bu görüşmelere sıcak bakıyor.
AL NASSR PERFORMANSI
Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
2021 yılından bu yana Al Nassr'da oynayan Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.