Devre arasısezonunda orta sahasına takviye yapmak isteyen, çalışmalarına devam ediyor.'un sezon başında satın alma opsiyonuyla Palermo'dan kiraladığıFenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde Sarı-LacivertlilerinBoşnak futbolcu için ilk temasın da başkanlar düzeyinde yapıldığı ve devre arasında bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısının çalınabileceği öğrenildi.Antalyaspor kariyerindeki 3'üncü maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Saric, mücadele 3-2 kaybedilmesine karşın ortaya koyduğu performansla özellikle 2 gol atan Adam Buksa ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Süper Lig'de 10 maça çıkan Saric'in 2 golü bulunuyor.