Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Devre arası transfer sezonunda orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Boşnak futbolcusu Dario Saric'i de listesine ekledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!
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24 Kasım 2023 12:16
Devre arası transfer sezonunda orta sahasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

Antalyaspor'un sezon başında satın alma opsiyonuyla Palermo'dan kiraladığı Dario Saric'in adı Fenerbahçe ile anılıyor.

ALİ KOÇ BEĞENDİ

Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde Sarı-Lacivertlilerin Başkanı Ali Koç tarafından beğenilen Boşnak futbolcu için ilk temasın da başkanlar düzeyinde yapıldığı ve devre arasında bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısının çalınabileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

Antalyaspor kariyerindeki 3'üncü maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Saric, mücadele 3-2 kaybedilmesine karşın ortaya koyduğu performansla özellikle 2 gol atan Adam Buksa ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Süper Lig'de 10 maça çıkan Saric'in 2 golü bulunuyor.  

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