Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş!

Beşiktaş 8. kez yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde resmen dibe vurdu. Çıktığı 6 maçtan da yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlı takım, F.Bahçe'den sonra Devler Ligi'nde sıfır çeken 2. Türk takımı oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2021 09:18
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken Beşiktaş tarihi resmen tersten yazdı. Grubun son maçında Alman rakibi Borussia Dortmund'a yenilmekten kurtulamayan siyah-beyazlı temsilcimiz, Devler Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra sıfır çeken ikinci Türk takımı oldu.

Süper Lig şampiyonu olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Kartal, C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon'la mücadele ederken, çıktığı 6 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Grupta puan yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 8. defa katılan Beşiktaş ilk kez sıfır çekti. Fenerbahçe 2001-2002 sezonunda 6 maçta 6 yenilgi alarak, Devler Ligi'nde sıfır çeken ilk Türk takımı olmuştu. Kartal bu sezon Devler Ligi'nde gruplarda puan alamayan tek takım olarak dibe vurdu.
2017-18'de rekor kırmıştı

Kartal, Devler Ligi'nde 1997-98'de 6, 2000-01'de 4, 2003-04'te 7, 2007-08'de 6, 2009-10'da 4, 2016-17'de 7 ve 2017-18'de 14 puan topladı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.