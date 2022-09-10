Fenerbahçe'den son anda Hazard girişimi

Türkiye'de ve Avrupa'da transfer dönemi sona ererken Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde sürpriz bir hamle ile Eden Hazard için nabız yokladığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den son anda Hazard girişimi
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10 Eylül 2022 20:31
Türkiye'de sona eren transfer döneminin ardından Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde sürpriz girişimde bulunduğu öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Türkiye'de transferin bitmesine az bir süre kalan Real Madrid'de forma giyen Eden Hazard için teklifte bulundu. Haberde, Fenerbahçe'nin Hazard için 3 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ve transfer için tüm belgeleri hazırladığı ifade edilirken Hazard'ın bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Daha önce de Fenerbahçe'den birçok teklif alan Eden Hazard'ın, bu sezon Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığı ve Real Madrid'de forma için savaşmak istediği ifade edildi.

2019 yılında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki Eden Hazard, İspanyol devinin formasını giydiği 69 resmi maçta 7 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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