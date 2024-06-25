Fenerbahçe'den savunmaya kule takviyesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho ilk kez sahaya çıktı.
Takımı Mourinho'ya emanet eden sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin adı yurt içinde ve dışında bir çok isimle anılmaya devam ediyor.
GÖZLER BOSNA-HERSEKLİ KULEDE
Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak Dennis Hadzikadunic geldi. Rostov forması giyen 25 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren 1.91 boyundaki futbolcu, Bundesliga 2'de çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Takımı Mourinho'ya emanet eden sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin adı yurt içinde ve dışında bir çok isimle anılmaya devam ediyor.
GÖZLER BOSNA-HERSEKLİ KULEDE
Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak Dennis Hadzikadunic geldi. Rostov forması giyen 25 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren 1.91 boyundaki futbolcu, Bundesliga 2'de çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
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