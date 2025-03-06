Fenerbahçe'den kupadaki derbi için yabancı hakem talebi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray eşleşmesi için konuştu.
Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz." dedi.
Hulusi Belgü, "Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak." ifadelerini kullandı.
"BU MAÇTA DA YABANCI HAKEM"
Belgü, yabancı hakem gündemiyle ilgili, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz." diye konuştu.
VINCIC GÖREV ALMIŞTI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligin ikinci yarısında oynanan derbide Sloven hakem Slavko Vincic görev yapmıştı.
Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz." dedi.
Hulusi Belgü, "Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak." ifadelerini kullandı.
"BU MAÇTA DA YABANCI HAKEM"
Belgü, yabancı hakem gündemiyle ilgili, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz." diye konuştu.
VINCIC GÖREV ALMIŞTI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligin ikinci yarısında oynanan derbide Sloven hakem Slavko Vincic görev yapmıştı.