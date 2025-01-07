Fenerbahçe'den Konyasporlu genç için transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin, Konyaspor'un Şubat 2024'te 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Sağlam için teklifte bulunduğu öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe'den Konyasporlu genç için transfer teklifi!
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07 Ocak 2025 17:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki genç futbolcu ortaya çıktı.

Konya basınından Yılmaz Çelik'in haberine göre; Konyaspor'un Şubat 2024'te 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Sağlam için Fenerbahçe teklifte bulundu.

Fenerbahçe Futbol Akademisi Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük'ün, 18 yaşındaki oyuncu için kulüp yetkililerine olumlu rapor verdiği ve transferi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiği belirtildi.

15 OCAK'TAN SONRA KARARI BİLDİRECEKLER

Konyaspor yönetiminin ise teklifi düşünmek istediklerini ve 15 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısından sonra Fenerbahçe'ye kararını bildireceği aktarıldı.

BONSERVİS + SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Tarafların anlaşması durumunda Ömer Sağlam, Fenerbahçe'ye bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında transfer olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ömer, U19 takımı ile bu sezon 16 maçta 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.  

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