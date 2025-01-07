Fenerbahçe'den Konyasporlu genç için transfer teklifi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki genç futbolcu ortaya çıktı.
Konya basınından Yılmaz Çelik'in haberine göre; Konyaspor'un Şubat 2024'te 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Sağlam için Fenerbahçe teklifte bulundu.
Fenerbahçe Futbol Akademisi Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük'ün, 18 yaşındaki oyuncu için kulüp yetkililerine olumlu rapor verdiği ve transferi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiği belirtildi.
15 OCAK'TAN SONRA KARARI BİLDİRECEKLER
Konyaspor yönetiminin ise teklifi düşünmek istediklerini ve 15 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısından sonra Fenerbahçe'ye kararını bildireceği aktarıldı.
BONSERVİS + SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Tarafların anlaşması durumunda Ömer Sağlam, Fenerbahçe'ye bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında transfer olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Ömer, U19 takımı ile bu sezon 16 maçta 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.
Konya basınından Yılmaz Çelik'in haberine göre; Konyaspor'un Şubat 2024'te 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Sağlam için Fenerbahçe teklifte bulundu.
Fenerbahçe Futbol Akademisi Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük'ün, 18 yaşındaki oyuncu için kulüp yetkililerine olumlu rapor verdiği ve transferi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiği belirtildi.
15 OCAK'TAN SONRA KARARI BİLDİRECEKLER
Konyaspor yönetiminin ise teklifi düşünmek istediklerini ve 15 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısından sonra Fenerbahçe'ye kararını bildireceği aktarıldı.
BONSERVİS + SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Tarafların anlaşması durumunda Ömer Sağlam, Fenerbahçe'ye bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında transfer olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Ömer, U19 takımı ile bu sezon 16 maçta 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.