Fenerbahçe'den Jose Mourinho yalanlaması

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Yöneticisi Alper Yemeniciler, Jose Mourinho'nun ağzından paylaşılan açıklamaları yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Jose Mourinho yalanlaması
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01 Ocak 2025 22:53
Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Yöneticisi Alper Yemeniciler, Jose Mourinho'nun ağzından paylaşılan açıklamaları yalanladı.

X hesabından açıklamada bulunan Yemeniciler, "Teknik Direktörümüz Mourinho'nun İtalyan basınına yapmış olduğu açıklama belli bazı mecralarca kasıtlı olarak çarpıtılarak soruyu soran gazetecinin yorumu hocamızın ifadesi gibi gösterilmektedir. Hocamızın rakiple ilgili bir ifadesi olmamıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İtalyan basınından Corriere dello Sport'a verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili şu sözleri sarf ettiği iddia edilmişti;

"Bu pazar Hatayspor maçı var. Takım ve oyuncularımla birlikte hazırlıkları yapmak zorundaydık. Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 8; bu fark kapatılabilir" 
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