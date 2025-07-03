Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, imza süreci ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

calendar 03 Temmuz 2025 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 20:54
Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili açıklama
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na sunulan beyannamelerle ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2025 tarihinde toplam 9.684 beyanname teslim alındığı bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı ve benzeri şekli ve hukuki herhangi bir kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim almıştır. Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçilecektir. Daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecektir."



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