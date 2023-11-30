, sakatlığını atlatanle ilgili planlamasını yaptı. Sarı-Lacivertlilerin Fred için asıl hedefi Beşiktaş derbisi...Avrupa Konferans Ligi'nde bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye, alacağı 1 puan bile gruptan çıkmak için yetecek. Buna rağmen tüm planlarını galibiyet üzerine kuran teknik direktör İsmail Kartal, kadro konusunda dikkatli davranıyor.30 yaşındaki yıldız için temel hedef; Sivasspor karşılaşmasında süre alıp, Beşiktaş derbisini yüzde 100'ü ile oynaması olacak.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde 9 Aralık tarihinde deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 14 maçta şans bulan Fred, gol atamasa da yaptığı 5 asistle takıma katkı sağladı.