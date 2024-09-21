Fenerbahçe'den derbi öncesi Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe, derbi öncesi reklam panolarından Galatasaray'ı hedef aldı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den derbi öncesi Galatasaray'a gönderme
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21 Eylül 2024 19:31
Fenerbahçe, derbi öncesi Galatasaray'a reklam panoları üzerinden gönderme yaptı.

Daha önce maç öncesi ve sırasında reklam panolarından çeşitli mesajlar paylaşan Fenerbahçe, bu kez Galatasaray'ı hedef aldı. Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili Galatasaray'ı devletin çeşitli kurumlarına şikayet eden sarı lacivertli kulüp, bu kez reklam panolarından 'Karaborsa bilet satmak ve almak suçtur, suça ortak olma' mesajını paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin mesajı:




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