Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Başakşehir deplasmanına galibiyet için çıkan Fenerbahçe, 88. dakikaya 1-0 geride girdi. Ancak oyuna ikinci yarıda giren Joao Pedro, 88 ve 90+3. dakikada attığı gollerle Fenerbahçe'ye 2-1 ile galibiyeti getirdi.Medipol Başakşehir'in golünü 30. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Başakşehir'de Ahmed Touba, 67 ve 70. dakikada gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı.Fenerbahçe'nin golleri 88 ve 90+3. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Sarı-lacivertliler ikinci golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.Fenerbahçe ikinci yarıda Başakşehir kalesinde ciddi baskı kurdu. Galibiyet isteyen Fenerbahçe, Başakşehir savunmasını bir türlü açamadı. 88. dakikada gelen beraberlik golü, Fenerbahçe'yi kalan kısa sürede umutlandırdı. 90+3. dakikada ikinci kez sahneye çıkan Joao Pedro, attığı golle Fenerbahçe'ye hayat verdi.Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 63 yaptı ve 69 puanlı Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Başakşehir 45 puanda kaldı.Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Giresunspor'a konuk olacak.1- (69) Galatasaray2- (63) Fenerbahçe3- (59) BeşiktaşSpor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre kadrosunda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel'i sarı kart cezası, Miha Zajc'ı ise sakatlığı sebebiyle görevlendiremedi. Jesus, bu isimlerin yanı sıra Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'a ise ilk 11'de şans vermedi.Portekizli çalıştırıcı, söz konusu isimlerin yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'yi oynattı.Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşısında kalede İrfan Can Eğribayat forma giyerken, savunma hattı Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Jayden Oosterwolde'den oluştu. Orta ikilide Willian Arao ile Miguel Crespo oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi şans buldu. Forvet arkasında Arda Güler'i görevlendiren Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia'ya güvendi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun ve Joao Pedro ise yedek soyundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon ilk kez bir maça tek forvetle başladı.Deneyimli teknik adam, Michy Batshuayi'nin yokluğunda hazır durumda olan forvetleri Serdar Dursun ile Joao Pedro'yu yedek bekletti.Tek forvette Enner Valencia'yı görevlendiren Jesus, ilk kez bu sistemle takımını sahaya sürdü.Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 10 numara pozisyonunda görev yaptı. Teknik direktör Jesus'un oyun sistemi nedeniyle hücumun kanatlarında şans verdiği 18 yaşındaki oyuncu, 4-2-3-1 sisteminde kendi pozisyonunda forma giydi.Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Joshua King, Miha Zajc ve Michy Batshuayi müsabakada forma giyemedi.Sakatlığını atlatan ama hazır durumda olmayan Luan Peres de kadroda bulunmazken, Gustavo Henrique teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, 5 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Sarı-lacivertlilerin 19 Mart tarihinde deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, 17. dakikada sakatlanarak oyun alanından ayrılmıştı.Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Emre Belözoğlu, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile Berkay Özcan'ın yerine Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç'ü Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü.Medipol Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Szysz ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu, Adnan Januzaj, Philippe Keny, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie ve Caner Erkin yer aldı.Medipol Başakşehir'de 3 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamadı. Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka, Serdar Gürler ve Eden Karzev takımdaki yerlerini alamadı.Fenerbahçe ile Başakşehir zorlu mücadeleye kontrollü başladı. İki takım da orta sahada birbirine üstünlük sağlamaya çalıştı. Maçın ilk yirmi dakikalık bölümünde Başakşehir ve Fenerbahçe pozisyon üretemezken, yavaş tempo dikkat çekti.Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe penaltı bekledi.Ferdi Kadıoğlu maçın 24. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi. Başakşehir savunması bu topu kesmek istedi.Savunmaya çarpan topun ardından Fenerbahçeli futbolcular elle müdahale olduğunu belirterek penaltı bekledi. Ancak hakem Suat Arslanboğa oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta Samet Akaydın büyük bir hata yaptı. Maçın 30. dakikasında Samet Akaydın geri pasında topu kaleci İrfan Can Eğribayat'a göndermek istedi. Ancak kısa düşen pası Başakşehir'den Aleksic kaptı.Aleksic bu hatayı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Başakşehir'i öne geçirdi.Jorge Jesus, Samet Akaydın'ın hatalı pası ve yenilen gol sonrasında üzüntü yaşadı. Öte yandan genç futbolcu Arda Güler, Samet Akaydın'ı teselli etti.Golden hemen sonra Fenerbahçe, Diego Rossi ile önemli bir gol pozisyonu yakaladı. Ancak Rossi, karşı karşıya pozisyonda topu yandan dışarı attı. İlk yarıda başka gol olmayınca, Başakşehir soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.İlk yarıdaki oyunu beğenmeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Jayden Oosterwolde, Arda Güler ve Diego Rossi'yi oyundan alan Jorge Jesus; Ezgjan Alioski, Emre Mor ve Joao Pedro oyuna dahil oldu.Fenerbahçe değişikliklerin ardından daha fazla Başakşehir kalesine gitmeye başladı ama sarı-lacivertliler istediği pozisyonları üretemedi. Maçta dakikalar 63'ü gösterdiğinde Jorge Jesus'tan bir hamle daha geldi. Miguel Crespo'yu oyundan alan Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü.Maçın ev sahibi olan Medipol Başakşehir'de 67. dakikada ilk sarı kartını gören Touba, 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Orta sahada İrfan Can Kahveci'ye müdahalesinin ardından ikinci sarı kartını gören Touba, karara itiraz etmesine rağmen sonuç değişmedi.Gol için tüm riskleri alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, 83. dakikada orta sahadan Willian Arao'yu da oyundan çıkardı. Portekizli teknik adam, kalan bölümde forvet Serdar Dursun'a şans verdi. Oyunun son bölümünde gol için Başakşehir kalesinde baskı kuran Fenerbahçe, bir türlü savunmayı geçemedi. Başakşehir'de Adnan Januzaj, 87. dakikada net bir pozisyonda direğe takıldı. Son anlarda gol için baskıyı arttıran Fenerbahçe, 88. dakikada Joao Pedro ile durumu 1-1 yaptı. Pes etmeyen Fenerbahçe, 90+3. dakikada Joao Pedro'nun attığı ikinci golle zorlu Başakşehir deplasmanında galibiyete ulaştı.17. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içinde sağdan penaltı noktası civarına ortasına yatarak şık bir vuruş yapan Valencia, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta attı.30. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Samet Akaydın'ın kaleciye hatalı pasında araya giren Aleksic, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.31. dakikada Touba'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün gelişine şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.32. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.41. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.İlk yarı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.51. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin yaptığı ortada, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Samet'in arka direkte dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.60. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Alioski'nin sol kanattan ön direğe yaptığı ortada Pedro topa ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.67. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Emre Mor'un pasıyla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.75. dakikada konuk ekibin kazandığı frikikte topun başına İrfan Can Kahveci geçti. Başakşehir ceza sahası önü sağ çaprazından İrfan'ın kullandığı vuruşta, köşeye giden topu kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, yere de çarpan topu kaleci İrfan kornere gönderdi.87. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Sol kanata topla buluşan Szysz'in altıpas önüne gönderdiği topa Januzaj müsait pozisyonda gelişine vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.88. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın içeriye çevirdiği top savunmadan sekti, altıpas içinde topu önünde bulan Pedro, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.90+3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia çalımlarla Başakşehir ceza sahasına girmek istedi, savunmadan seken top Pedro'nun önünde kaldı. Pedro'nun sol çaprazdan şutunu kaleci Muhammed çeldi, Pedro bir kez daha vurdu, kaleciden seken top ağlara gitti: 1-2.Başakşehir Fatih TerimSuat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Kemal YılmazMuhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 85 Berkay Özcan), Aleksic (Dk. 85 Keny), Szysz, Figueiredo (Dk. 80 Januzaj)İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Oosterwolde (Dk. 46 Alioski), Arao (Dk. 82 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 63 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Dk. 46 Pedro), Rossi (Dk. 46 Emre Mor), ValenciaDk. 30 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 88 ve 90+3 Pedro (Fenerbahçe)Dk. 70 Ahmed Touba, Dk. 90+7 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)45+1 Szysz, Dk. 50 Biglia, Dk. 74 Aleksic, Dk. 85 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)