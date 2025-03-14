Fenerbahçe'den Avrupa vedası sonrası paylaşım!

Fenerbahçe resmi hesabı, Rangers maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Avrupa vedası sonrası paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 02:04
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltı atışları sonucunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-Lacivertlilerin resmi hesabı, UEFA Avrupa Ligi'nde penaltılarla Rangers'a elenmesinin ardından bir paylaşım yaptı. 

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

"Sonuna kadar savaştık, olmadı. Her şey için teşekkürler çocuklar."
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery