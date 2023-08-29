Fenerbahçe'de yeniden Garnier dönemi

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda baş antrenörlüğe ikinci kez Valerie Garnier getirildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de yeniden Garnier dönemi
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29 Ağustos 2023 00:12
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 00:14
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da sarı-lacivertli takımı çalıştıran Valerie Garnier oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız çalıştırıcı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekibi 2 sezon çalıştıran Garnier, 2 kez Basketbol Süper Ligi'ni, 1 kez de Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
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