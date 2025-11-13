Fenerbahçe'de yeni prens Nene!

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi takviyelerinden Dorgeles Nene, teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 22 yaşındaki Dorgeles Nene, teknik direktör Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği isimlerin başında geliyor.

Malili oyuncu, Kayserispor maçında attığı 2 golle ön plana çıkarken, 12 maçta 3 defa fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.

Genç futbolcu hücumda olduğu kadar savunmada da takımına yardımcı oluyor. Trendyol Süper Lig'de maç başına 1 kez top çalan Nene, 1.8 kez pas arası yapıyor. Kazandığı topları kısa sürede ayağından çıkaran genç futbolcu, takımın hızlı hücum yapmasında büyük pay sahibi.

