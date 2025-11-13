Fenerbahçe'de yeni prens Nene!

Fenerbahçe'de 22 yaşındaki Dorgeles Nene, teknik direktör Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği isimlerin başında geliyor.
Malili oyuncu, Kayserispor maçında attığı 2 golle ön plana çıkarken, 12 maçta 3 defa fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.
Genç futbolcu hücumda olduğu kadar savunmada da takımına yardımcı oluyor. Trendyol Süper Lig'de maç başına 1 kez top çalan Nene, 1.8 kez pas arası yapıyor. Kazandığı topları kısa sürede ayağından çıkaran genç futbolcu, takımın hızlı hücum yapmasında büyük pay sahibi.
