Fenerbahçe'de X faktör Mert Hakan oldu

Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında ikinci yarıda yaptığı dönüşün mimarı Mert Hakan Yandaş oldu.
1-0 geride girilen devrenin ardından ikinci yarıda İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ile birlikte oyuna giren Mert Hakan Yandaş, ikinci yarıda gösterdiği performansla takımın maçı 3-1 kazanmasında önemli rol oynadı.
Sahanın her alanında agresif bir futbol sergileyen Mert Hakan, takımı öne geçiren Edin Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.
Öte yandan ikinci yarıda rakipleriyle 6 ikili mücadeleye giren Mert Hakan, bu mücadelelerin 5'inden galip ayrılmayı başardı.
1-0 geride girilen devrenin ardından ikinci yarıda İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ile birlikte oyuna giren Mert Hakan Yandaş, ikinci yarıda gösterdiği performansla takımın maçı 3-1 kazanmasında önemli rol oynadı.
Sahanın her alanında agresif bir futbol sergileyen Mert Hakan, takımı öne geçiren Edin Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.
Öte yandan ikinci yarıda rakipleriyle 6 ikili mücadeleye giren Mert Hakan, bu mücadelelerin 5'inden galip ayrılmayı başardı.