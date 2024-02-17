Fenerbahçe'de X faktör Mert Hakan oldu

Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında ikinci yarıda yaptığı dönüşün mimarı Mert Hakan Yandaş oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de X faktör Mert Hakan oldu
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17 Şubat 2024 21:18
Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında ikinci yarıda yaptığı dönüşün mimarı Mert Hakan Yandaş oldu.

1-0 geride girilen devrenin ardından ikinci yarıda İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ile birlikte oyuna giren Mert Hakan Yandaş, ikinci yarıda gösterdiği performansla takımın maçı 3-1 kazanmasında önemli rol oynadı.

Sahanın her alanında agresif bir futbol sergileyen Mert Hakan, takımı öne geçiren Edin Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

Öte yandan ikinci yarıda rakipleriyle 6 ikili mücadeleye giren Mert Hakan, bu mücadelelerin 5'inden galip ayrılmayı başardı.

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