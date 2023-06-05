Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor

Ekvadorlu golcü Enner Valencia, sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'ye veda edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor
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05 Haziran 2023 10:38
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcüsü Enner Valencia, 29 gol atarken Süper Lig'de sezonu kral olarak tamamlamayı da büyük ölçüde garantiledi.

KOCAMAN'I GEÇEMEDİ

Galatasaray derbisini boş geçen Ekvadorlu, kulübün efsanesi 29 gollü Aykut Kocaman'ı geçme şansını ise kaçırdı.

FENERBAHÇE'YE VEDA EDECEK

Krallık tacını takacak oyuncu, sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'ye veda edecek.

Valencia'nın ligdeki en yakın takipçisi 21 gollü Diagne'nin son hafta 9 gol atması gerekecek. Dün 22 gole ulaşan İcardi ise son haftayı maç yapmadan geçeceği için bu rakamı artırma şansı yok.  

 
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