Fenerbahçe'de üç yıldızdan beklenti 60 milyon Euro!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bir yandan da bazı oyuncuların takımdan ayrılma ihtimali gündemde.





Sarı-lacivertli yönetim, teklifler alan üç önemli isimden ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.





SZYMANSKI 20 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken Sebastian Szymanski, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Polonyalı yıldız için 20 milyon euro civarında teklifler değerlendiriliyor.





AMRABAT 15 MİLYON EURO





Takımın bir diğer önemli ismi Sofyan Amrabat ise yönetim tarafından iyi bir teklif gelmesi durumunda satış listesine alınacak. Faslı orta saha için beklenti 15 milyon euro.





YUSUF AKÇİÇEK 25 MİLYON EURO





Altyapıdan yetişen ve Avrupa kulüplerinin radarında olan genç yetenek Yusuf Akçiçek içinse beklenti en yüksek seviyede: 25 milyon euro.





Yönetim, üç oyuncunun toplamından 60 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.





Taraftarlar yeni yıldızların gelişini beklerken, kulüp bu ayrılıklardan elde edilecek bütçeyle kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.



