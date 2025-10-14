14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi!

Fenerbahçe'de yapılan laktat testinde ortaya çıkan sonuçlar, teknik heyetin tepkisini çekti.

calendar 14 Ekim 2025 10:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya giren Fenerbahçe'de son yapılan laktat testinde alınan sonuçlar, teknik heyet ve yetkilileri kızdırdı. 

Oyunculara yapılan laktat testinde normal şartların çok üzerinde değerde bir ortalama ortaya çıktı. Özellikle bazı futbolcuların çok kötü durumda oldukları, 14-15 seviyesindeki değer ölçümüyle bunun yüksekliği takımın, fizik durumundaki problemlerin yansıması olarak görüldü.

Normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin tam 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Tedesco'yu şoka uğratırken fatura da Jose Mourinho'ya kesildi.

KAMP VERİMSİZ GEÇMİŞ

Portekizli hoca yönetiminde kampın verimsiz geçmesi ve oyuncuların fiziksel olarak yerinde saydığı konusunda teknik kadro ve yönetim hemfikir oldu.

LAKTAT TESTİ NEDİR?

Laktat testi, futbolcuların dayanıklılık ve fiziksel kapasitesini ölçmek için yapılan bir testtir. Vücut efor sarf ederken kaslarda laktik asit birikir; bu asidin kanda artışı, oyuncunun ne kadar zorlandığını gösterir. Değerin yüksek çıkması, futbolcunun fiziksel olarak hazır olmadığını ve dayanıklılık seviyesinin düşük olduğunu ortaya koyar. 

