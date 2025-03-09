Fenerbahçe'de Talisca beklentisi!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen Anderson Talisca, her geçen hafta daha iyi duruma geliyor.
YÖNETİM, GELECEK SENEYİ BEKLİYOR
Transfer süreci öncesinde Suudi Arabistan'da maçlardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertli yönetim gelecek seneyi bekliyor.
"SÜPER LİG'İN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİR"
Teknik direktör Jose Mourinho ile sezon başında kamp gören bir Anderson Talisca için "Süper Lig'in seyrini değiştirir" yorumlarını yapan yöneticiler, Brezilyalı'nın henüz tam kapasiteye ulaşmadığını savunuyor.
YÖNETİM, GELECEK SENEYİ BEKLİYOR
Transfer süreci öncesinde Suudi Arabistan'da maçlardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertli yönetim gelecek seneyi bekliyor.
"SÜPER LİG'İN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİR"
Teknik direktör Jose Mourinho ile sezon başında kamp gören bir Anderson Talisca için "Süper Lig'in seyrini değiştirir" yorumlarını yapan yöneticiler, Brezilyalı'nın henüz tam kapasiteye ulaşmadığını savunuyor.
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