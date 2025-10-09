Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi belli oldu!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.



Sezona beklentilerin altında başlayan Polonyalı futbolcu için Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyme hedefi olduğu iddia edilmişti.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.



LYON YENİDEN DEVREDE

Yaz transfer döneminde Szymanski için girişimde bulunan Lyon'un, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çalacağı ifade edildi. Fransız kulübünün, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu vurgulandı.Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Szymanski, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi. Orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.