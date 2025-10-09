09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi belli oldu!

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski için ayrılık iddiaları gündeme gelirken, Fenerbahçe'nin beklediği bonservis rakamı belli oldu.

calendar 09 Ekim 2025 13:37
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezona beklentilerin altında başlayan Polonyalı futbolcu için Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyme hedefi olduğu iddia edilmişti.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. 

LYON YENİDEN DEVREDE



Yaz transfer döneminde Szymanski için girişimde bulunan Lyon'un, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çalacağı ifade edildi. Fransız kulübünün, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Szymanski, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi. Orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
