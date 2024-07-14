Fenerbahçe'de Szymanski, görüşme odasına!

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-Lacivertliler, Avusturya kampını tamamlayıp yurda döndükten sonra yönetim, Sebastian Szymanski'yle bir görüşme gerçekleştirecek.
GELECEĞİ BELLİ OLACAK
Talipleri olan oyuncuya ayrılmak isteyip istemediği sorulacak. Yapılacak bu görüşmenin ardından Polonyalı oyuncunun geleceği belli olacak.
Sarı-Lacivertliler, Avusturya kampını tamamlayıp yurda döndükten sonra yönetim, Sebastian Szymanski'yle bir görüşme gerçekleştirecek.
GELECEĞİ BELLİ OLACAK
Talipleri olan oyuncuya ayrılmak isteyip istemediği sorulacak. Yapılacak bu görüşmenin ardından Polonyalı oyuncunun geleceği belli olacak.