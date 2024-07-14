Fenerbahçe'de Szymanski, görüşme odasına!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Yönetimi, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yle bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szymanski, görüşme odasına!
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14 Temmuz 2024 13:12
Son güncelleme 14 Temmuz 2024 13:13
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Sarı-Lacivertliler, Avusturya kampını tamamlayıp yurda döndükten sonra yönetim, Sebastian Szymanski'yle bir görüşme gerçekleştirecek.

GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Talipleri olan oyuncuya ayrılmak isteyip istemediği sorulacak. Yapılacak bu görüşmenin ardından Polonyalı oyuncunun geleceği belli olacak.  

 
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