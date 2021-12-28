Fenerbahçe'de sürpriz aday: Jorge Jesus

Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken gündeme son olarak Jorge Jesus geldi.A Spor'un haberine göre; Benfica'daki görevinden ayrılan Jorge Jesus da Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasına girdi.Kariyeri boyunca 17 takım çalıştıran Jesus'un Brezilya'ya dönmesi de olasılıklar arasında gösteriliyor. Brezilya'nın son şampiyonu Flamengo da teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus'la irtibat halinde bulunuyor.