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Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Ravil Tagir

Fenerbahçe, stoper hattını güçlendirmek için Al Jazira Club forması giyen Ravil Tagir'i gündemine aldı.

calendar 02 Temmuz 2025 10:08
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Ravil Tagir
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Fenerbahçe, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, Al Jazira Club forması giyen Başakşehir'in eski stoperi Ravil Tagir ile ilgileniyor.

Yönetim, BAE ekibine Ravil için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAYI İSTERİM"

Transfer söylentilerinden dolayı çok mutlu olan 22 yaşındaki Ravil, "Fenerbahçe'de oynamayı tabii ki isterim. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi. 
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