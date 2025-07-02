Fenerbahçe, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, Al Jazira Club forması giyen Başakşehir'in eski stoperi Ravil Tagir ile ilgileniyor.
Yönetim, BAE ekibine Ravil için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.
"FENERBAHÇE'DE OYNAMAYI İSTERİM"
Transfer söylentilerinden dolayı çok mutlu olan 22 yaşındaki Ravil, "Fenerbahçe'de oynamayı tabii ki isterim. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.
Sarı lacivertliler, Al Jazira Club forması giyen Başakşehir'in eski stoperi Ravil Tagir ile ilgileniyor.
Yönetim, BAE ekibine Ravil için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.
"FENERBAHÇE'DE OYNAMAYI İSTERİM"
Transfer söylentilerinden dolayı çok mutlu olan 22 yaşındaki Ravil, "Fenerbahçe'de oynamayı tabii ki isterim. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.