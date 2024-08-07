Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için temaslarını sürdürüyor.
ACUN ILICALI İKNA ETTİ!
Habere göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat'la birkaç kez görüşme yaptı. Ilıcalı'nın Faslı orta saha ve menajeriyle çok iyi bir diyalog kurduğu belirtilirken, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
Bu gelişmeye rağmen Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho bu transferde yüzde 100 karar kılmadı.
Sarı lacivertli takımın deneyimli teknik adamı Jose Mourinho'nun alternatif olarak bir isim daha önerdiği ve Fenerbahçe yönetiminin orta saha transferi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da çıktığı 30 maçta skor katkısı sağlayamamıştı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için temaslarını sürdürüyor.
ACUN ILICALI İKNA ETTİ!
Habere göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat'la birkaç kez görüşme yaptı. Ilıcalı'nın Faslı orta saha ve menajeriyle çok iyi bir diyalog kurduğu belirtilirken, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
Bu gelişmeye rağmen Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho bu transferde yüzde 100 karar kılmadı.
Sarı lacivertli takımın deneyimli teknik adamı Jose Mourinho'nun alternatif olarak bir isim daha önerdiği ve Fenerbahçe yönetiminin orta saha transferi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da çıktığı 30 maçta skor katkısı sağlayamamıştı.
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