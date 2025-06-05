Fenerbahçe'de Sadio Mane etkisi!

Fenerbahçe'nin Senegal ekibi Generatıon Foot forması giyen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amara Diouf ile anlaşma sağlaması dikkatleri çekmişti. Transfer için oyuncunun detaylı sağlık kontrollerinden gelecek sonucu bekleyen sarı-lacivertlilerin çok sayıda Avrupa kulübünün de istediği genç yeteneği imza atmaya nasıl ikna ettiği ortaya çıktı.
-İDOLÜ MANE
Sarı-lacivertlilerinn Diouf ile yaptığı görüşmede idolü olan ve şu anda Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane'nin de transfer edileceğini söylediği ve Diouf'un da idolü olduğu yıldızla aynı takımda forma giymek istediği için Sarı- Lacivertli takımın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Senegalli kanat oyuncusu sürati, top tekniği ve çalım yeteneğiyle geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.
-GÖZLER SADİO MANE'DE
Suudi kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan Sadio Mane'nin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Senegalli yıldız bu sezon Al Nassr'da çıktığı 47 maçta 18 gol atıp 14 asist yaptı.
-İDOLÜ MANE
Sarı-lacivertlilerinn Diouf ile yaptığı görüşmede idolü olan ve şu anda Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane'nin de transfer edileceğini söylediği ve Diouf'un da idolü olduğu yıldızla aynı takımda forma giymek istediği için Sarı- Lacivertli takımın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Senegalli kanat oyuncusu sürati, top tekniği ve çalım yeteneğiyle geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.
-GÖZLER SADİO MANE'DE
Suudi kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan Sadio Mane'nin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Senegalli yıldız bu sezon Al Nassr'da çıktığı 47 maçta 18 gol atıp 14 asist yaptı.
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