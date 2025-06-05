05 Haziran
İspanya-Fransa
22:00
05 Haziran
Avustralya-Japonya
14:10
05 Haziran
Endonezya-Çin
16:45
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
19:00
05 Haziran
Umman-Ürdün
19:00
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Fenerbahçe'de Sadio Mane etkisi!

Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmaya hazırlandığı 16 yaşındaki Senegalli isim Amara Diouf'u, idolü olan Sadio Mane'nin de transfer edileceğini söyleyerek ikna ettiği öğrenildi

calendar 05 Haziran 2025 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 10:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe'de Sadio Mane etkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin Senegal ekibi Generatıon Foot forması giyen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amara Diouf ile anlaşma sağlaması dikkatleri çekmişti. Transfer için oyuncunun detaylı sağlık kontrollerinden gelecek sonucu bekleyen sarı-lacivertlilerin çok sayıda Avrupa kulübünün de istediği genç yeteneği imza atmaya nasıl ikna ettiği ortaya çıktı.

-İDOLÜ MANE

Sarı-lacivertlilerinn Diouf ile yaptığı görüşmede idolü olan ve şu anda Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane'nin de transfer edileceğini söylediği ve Diouf'un da idolü olduğu yıldızla aynı takımda forma giymek istediği için Sarı- Lacivertli takımın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Senegalli kanat oyuncusu sürati, top tekniği ve çalım yeteneğiyle geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

-GÖZLER SADİO MANE'DE

Suudi kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan Sadio Mane'nin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Senegalli yıldız bu sezon Al Nassr'da çıktığı 47 maçta 18 gol atıp 14 asist yaptı.



HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.