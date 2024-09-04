Fenerbahçe'de Ryan Kent inat etti

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği İngiliz futbolcu Ryan Kent, kendisine gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ryan Kent inat etti
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04 Eylül 2024 09:00
Son güncelleme 04 Eylül 2024 12:00
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği İngiliz futbolcu Ryan Kent, kendisine gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmedi.

İngiliz futbolcuyu Fenerbahçe'den ayrılık konusunda kimse ikna edemiyor. Geçen sezon yönetimin, henüz teknik direktörü açıklamadan transfer ettiği Ryan Kent, İsmail Kartal'ın gözüne girememiş, lisansı dondurulmuştu.

Mourinho'nun da takımda istemediği Kent, aynı geçen sezonun ara transfer döneminde olduğu gibi sarı-lacivertlilerde kalma konusunda inadını sürdürüyor.

İngiltere, İskoçya, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri bir bir geri çeviren Kent, takımda kalacak gibi görünüyor.

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