Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e alternatif arayışı!

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe; Youssef En Nesyri, Alan Saint Maximin, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic gibi yıldızları kadrosuna katarken, Ferdi Kadıoğlu başta olmak üzere çok sayıda futbolcuyla da yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertli takımda geride kalan süreçte en fazla aksayan bölgelerin başında sağ bek pozisyonu geldi.
HENÜZ İLERLEME OLMADI
Sakatlık sorunları yaşayan Osayi Samuel'in istikrar yakalayamaması ve Mert Müldür'ün beklentilerin altında performans sergilemesi nedeniyle sağ bek pozisyonu Mourinho'nun başını ağrıttı. Sarı-lacivertliler performansı düşse de Osayi Samuel'in sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak başarılı oyuncuyla şimdiye kadar yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemedi. Bazı talipleri bulunan Nijeryalı oyuncunun istediği yıllık ücret ile yönetimin teklif ettiği para arasında fark olduğu bildirildi.
DEVRE ARASINDA TRANSFER
Sarı-lacivertliler, Osayi ile anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşılık şimdiden sağ bek arayışına başladı. Mourinho'nun beklentileri doğrultusunda bir oyuncunun ara transferde kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.
Diğer yandan Fred'e alternatif olabilecek bir oyuncu için de çalışma yapılıyor. Bu doğrultuda 8 numara pozisyonunda oynayan oyuncularla ilgili arayışların başlatıldığı ifade ediliyor.
HENÜZ İLERLEME OLMADI
Sakatlık sorunları yaşayan Osayi Samuel'in istikrar yakalayamaması ve Mert Müldür'ün beklentilerin altında performans sergilemesi nedeniyle sağ bek pozisyonu Mourinho'nun başını ağrıttı. Sarı-lacivertliler performansı düşse de Osayi Samuel'in sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak başarılı oyuncuyla şimdiye kadar yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemedi. Bazı talipleri bulunan Nijeryalı oyuncunun istediği yıllık ücret ile yönetimin teklif ettiği para arasında fark olduğu bildirildi.
DEVRE ARASINDA TRANSFER
Sarı-lacivertliler, Osayi ile anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşılık şimdiden sağ bek arayışına başladı. Mourinho'nun beklentileri doğrultusunda bir oyuncunun ara transferde kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.
Diğer yandan Fred'e alternatif olabilecek bir oyuncu için de çalışma yapılıyor. Bu doğrultuda 8 numara pozisyonunda oynayan oyuncularla ilgili arayışların başlatıldığı ifade ediliyor.